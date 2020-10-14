Симптомы коронавируса: как звучит кашель при заражении Covid-19

Экперты объяснили, чем отличается кашель при коронавирусе и простуде.
С приходом осени в Украине стартовал сезон респираторных инфекций. На фоне эпидемии коронавируса важно отличать грипп или ОРВИ от Covid-19. Эксперты обращают внимание, что у большинства пациентов с легкими случаями коронавируса развивается сухой, стойкий и хриплый кашель. Кроме того, кашель может быть единственным симптомом коронавируса.
Непрерывный сухой кашель – это когда при кашле не выделяется мокрота или слизь, поэтому вы не чувствуете, как слизь стекает по горлу, пишет ETIMES.
Кроме того кашель при заражении Covid-19 часто вызывает одышку. Также могут присутствовать другие симптомы коронавируса - лихорадка и необъяснимая усталость. Однако в некоторых случаях стойкий сухой кашель может быть единственным признаком инфекции.
Если кашель длится более 3-4 дней и у вас развиваются другие симптомы болезни, включая жар, усталость или одышку, эксперты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на вторник, 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 270 587 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа.
- Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, какие новые симптомы Covid-19 появились у украинцев.
- Компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса. Причиной данного решения стала необъяснимая болезнь одного из добровольцев.