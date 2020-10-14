Симптомы коронавируса: как звучит кашель при заражении Covid-19

Кашель при заражении Covid-19 часто вызывает одышку / Фото pixabay.com

С приходом осени в Украине стартовал сезон респираторных инфекций. На фоне эпидемии коронавируса важно отличать грипп или ОРВИ от Covid-19. Эксперты обращают внимание, что у большинства пациентов с легкими случаями коронавируса развивается сухой, стойкий и хриплый кашель. Кроме того, кашель может быть единственным симптомом коронавируса.

Непрерывный сухой кашель – это когда при кашле не выделяется мокрота или слизь, поэтому вы не чувствуете, как слизь стекает по горлу, пишет ETIMES.

Кроме того кашель при заражении Covid-19 часто вызывает одышку. Также могут присутствовать другие симптомы коронавируса - лихорадка и необъяснимая усталость. Однако в некоторых случаях стойкий сухой кашель может быть единственным признаком инфекции.

Если кашель длится более 3-4 дней и у вас развиваются другие симптомы болезни, включая жар, усталость или одышку, эксперты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу.

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