Переболеть коронавирусом: ученые назвали болезни, которые начинаются после COVID-19

Ученые назвали болезни, которые провоцирует коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 477 тысяч человек по состоянию на 24 июня. Число случаев заражения составляет 9,2 миллиона человек. Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к неутешительному выводу, что переболевшие коронавирусом пациенты могут всю жизнь страдать от последствий инфекции.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

По данным специалистов, у каждого третьего пациента, перенесшего COVID-19, могут на всю жизнь остаться повреждения легких, хроническая усталость и психологические расстройства.

Также врачи не исключают, что заражение коронавирусом повышает риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

Кроме того, в Национальной службе здравоохранения предположили, что у 30% вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких.

При этом половине бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. Так, 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства.

Более того, у каждого десятого британца после выписки диагностируют острое поражение сердца.

По словам профессора Питера Опеншоу, прошедшим интенсивную терапию пациентам требуется около года для полного восстановления. Однако часть из них может никогда не вернутся к полноценной жизни.

Читайте такжеЗаболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по кровиНапомним, ранее аргентинские исследователи заявили, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

Такое мнение выдвинул исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико. По его словам, суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем средний инфицированный.

Именно этим, по мнению ученого, объясняется различный процент летальности в разных странах, зачастую отличающийся в разы.