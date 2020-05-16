Врач назвал первые симптомы COVID-19 тяжелой формы

Врач назвал симптомы тяжелого коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 уже пять месяцев портит жизнь человечеству, и из вспышки в городе Ухань раздулся по всему миру и стал пандемией. Ненасытный монстр под названием COVID-19 ежедневно убивает тысячи человек.

По состоянию на 16 мая китайский коронавирус убил более 308 000 человек. Коронавирус в мире выявили у более 4 600 000 человек.

При этом одни люди болеют легкой формой коронавируса, а других спасают в реанимации. Почему так происходит, пытаются понять врачи всего мира.

В частности, главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов перечислил первые симптомы тяжелой формы COVID-19. По его словам, такими симптомами являются высокая температура, кашель и одышка.

"Первое — температура свыше 38,5°С, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом", — объяснил специалист в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале.

В то же время врач и телеведущая Елена Малышева добавила, что самым серьезным сигналом, при котором необходимо обращаться за помощью медиков, является одышка.

"Одышка — это ощущение нехватки воздуха. Это самый серьезный симптом, при котором нужно госпитализироваться", — подчеркнула Малышева.

Также, по словам врачей, у инфицированных наблюдается цианоз, то есть посинение кожного покрова и слизистой оболочки. Симптомом заражения является посинение губ и ногтей.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом тяжелой формы: врач назвал главный симптомНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.