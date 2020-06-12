Как распознать коронавирус: врач назвал внешние признаки COVID-19

Врач может поставить точный диагноз только на основании инструментальной диагностики / Reuters

Заражение COVID-19 можно определить визуально по внешним признакам. Об этом заявил российский врач-патологоанатом Александр Эдигер и назвал внешние симптомы коронавируса.

В частности, по его словам, у пациентов, зараженных коронавирусом, иногда появляется "кожная маска". Это состояние, при котором признаки вызванных инфекцией внутренних процессов проявляются на коже, передает телеканал Звезда.

Таким образом, внешние симптомы коронавируса могут быть такими:

точечные кровоизлияния;

покраснение кожи кистей рук или голени;

в некоторых случаях ступни могут стать синюшно-багровыми;

встречается также сыпь из розово-красноватых пятен.

По словам Эдигера, данные симптомы характерны не только для COVID-19, но при заболевании коронавирусом встречаются достаточно часто – от 5% до 15% случаев.

Российский медик подчеркнул, что врач может поставить точный диагноз только на основании инструментальной диагностики, в первую очередь – компьютерной томографии легких.

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