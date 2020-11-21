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Ситуация критическая: в Офисе президента рассказали, когда введут локдаун

21 ноября 2020, 01:05

В Офисе президента заявили, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня, будет локдаун.

Когда в Украине введут локдаун / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине критическая. По его словам, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня, то Украина вернется к локдауну.

"Сейчас ситуация действительно критическая. Мы возвращаемся к тому, откуда мы начинали. Если мы не будем соблюдать карантин выходного дня и все правила, мы действительно можем вернуться к локдауну", - сказал Тимошенко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.​

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Он добавил, что введение карантина выходного дня является единственным шансом, чтобы Украина не ввела локдаун.

"Мы хотим приостановить рост количества заболеваний каждый день, стабилизировать ситуацию, если удастся, то снизить количество заболеваний. Пока мы стабилизируем ситуацию - идет карантин выходного дня", - отметил замглавы ОП.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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