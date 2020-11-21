Ситуация критическая: в Офисе президента рассказали, когда введут локдаун

В Офисе президента заявили, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня, будет локдаун.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине критическая. По его словам, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня, то Украина вернется к локдауну.
"Сейчас ситуация действительно критическая. Мы возвращаемся к тому, откуда мы начинали. Если мы не будем соблюдать карантин выходного дня и все правила, мы действительно можем вернуться к локдауну", - сказал Тимошенко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
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Он добавил, что введение карантина выходного дня является единственным шансом, чтобы Украина не ввела локдаун.
"Мы хотим приостановить рост количества заболеваний каждый день, стабилизировать ситуацию, если удастся, то снизить количество заболеваний. Пока мы стабилизируем ситуацию - идет карантин выходного дня", - отметил замглавы ОП.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров 11 ноября принял решение ввести с 14 ноября карантин выходного дня. Инициатива предполагает запрет на работу кафе, ресторанам, торгово-развлекательным центрам и другим заведениям по субботам и воскресеньям. Действовать запрет будет как минимум 2 недели.
- Эксперты считают, что данные меры не помогут стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Поэтому страну уже через несколько недель может ожидать тотальный локдаун.
- У Зеленского заявили, что власти пока не готовы раскрыть планы об усилении карантина на Новый год и призвали дождаться результатов карантина выходного дня.
- В Сети уже опубликовали проект, на базе которого могут ввести новые карантинные ограничения на новогодние праздники.