Ситуация с Covid-19 ухудшается: врач объяснила, как остановить эпидемию в Украине

Украинцам советуют реже пользоваться общественным транспортом / УНИАН

В последнее время на территории Украины наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, украинцы должны придерживаться профилактических мер и ограничить социальные контакты.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Екатерина Сояк в интервью изданию Главком.

По ее словам, увеличение количества заболевших – это естественный процесс течения эпидемии, так как один больной может заразить сразу 3-4 человека. В данной ситуации украинцы должны сократить свои социальные контакты и меньше пользоваться общественным транспортом. Вследствие этого эпидемиологическая ситуация может улучшиться.

"Если бы каждый позаботился об уменьшении количества своих социальных контактов - походов в гости, общения, пользования общественным транспортом - это уже улучшило бы ситуацию. Соблюдение этих норм серьезно зависит от людей, а потому нужны какие-то административные меры, чтобы население их придерживалось", - считает Сояк.

Также она подчеркнула, что в Украине пока нет коллективного иммунитета, а вакцина от Covid-19 еще не появилась. Поэтому нужно акцентировать внимание на сдерживании распространения эпидемии.Читайте такжеВ Минздраве объяснили украинцам, что делать при симптомах COVID-19