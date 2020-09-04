Ситуация ухудшается: в Киеве нашли еще более 300 больных коронавирусом

За последние 24 часа восемь человек скончались из-за COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается. За минувшие сутки добавились еще 319 новых больных и восемь жертв COVID-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.
По состоянию на пятницу, 4 сентября, в столице уже 14 477 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
С начала эпидемии коронавирус унес жизни 230 киевлян.
За минувшие сутки заболели:
- 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 42 мужчины в возрасте от 19 до 81 года;
- 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.
Заболели также 17 медиков.
В больницы столицы попали 59 пациентов, остальные на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.
Кличко также сообщил, что в течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии на COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности.
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Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 3 сентября, в столице было 14 158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки вирус обнаружили у +280 человек, 26 из них - дети. Четверо больных умерли.
По состоянию на 2 сентября в Киеве официально зарегистрировали 13 878 больных COVID-19 (+332), за сутки скончались пять человек.
За сутки 1 сентября в столице обнаружили 13 546 (+176) подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
По состоянию на 31 августа в столице было обнаружено 13 370 (+277) случаев заболевания коронавирусом. Шесть заболевших скончались.