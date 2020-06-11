УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Киев поставил антирекорд по числу новых заражений COVID-19

11 июня 2020, 09:28

В столице уже 3671 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

карантин,маска
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе Киева / УНИАН

Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на +91 человека. Умерли за сутки четыре пациента.

Об этом сообщил в своем Telegrаm-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 11 июня в Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В частности, заболели:

  • 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе Киева - 24. В Соломенском и Святошинском - по 12. В Днепровском районе - 10 случаев.

Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве 11 июня
Коронавирус в Киеве 11 июня / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, 10 июня количество жителей Киева, у которых за сутки подтвердили заболевание коронавирусом, составило 57 человек. Среди них - четверо медиков.

Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 11 июня, в Украине зафиксированы 29 070 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 10 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +689.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 854 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +21.

коронавирус коронавирус в Киеве новости Киева Виталий Кличко
Сейчас вы просматриваете новость «Киев поставил антирекорд по числу новых заражений COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:35
Американский бунт становится все более бессмысленным и беспощадным
09:28
Киев поставил антирекорд по числу новых заражений COVID-19
08:58
У Зеленского рассказали, как прошли переговоры по Донбассу с участием Казанского и Гармаша
08:53
Ученые рассказали, что остановит вторую волну коронавируса
08:31
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 11 июня
08:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июня: прибыльное предложение и усиление дара Видео
08:17
Власть не осознает масштаб проблем, которые свалились на украинцев мнение
08:08
Коронавирус в Украине 11 июня: число новых зараженных резко подскочило
07:35
"Остановить невозможно": врач рассказала, сколько людей переболеют COVID-19 Видео
06:56
Грянет гром: что будет с курсом и Украиной из-за "людоедских" условий МВФ мнение
06:30
Трогательное поздравление на свадьбу – своими словами и картинки
05:59
Ученые выяснили, как группа крови влияет на тягу к алкоголю
05:27
"Опустошают энергетически": топ-3 самых токсичных знаков Зодиака
05:01
Чего ждать от курса доллара после транша МВФ – прогноз эксперта
04:40
Петров пост 2020 – когда начало, что можно есть и что нельзя делать
04:25
Стоит ли отправлять детей в лагерь во время пандемии – советы врача
04:03
Самый вкусный пирог с черешней по рецепту Юлии Панковой
03:40
18 суперпродуктов, которые улучшат волосы, ногти и кожу
03:05
Карантин ударил по карманам: на сколько обеднели украинцы
02:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июня: карьерный взлет, приключения и обманы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять