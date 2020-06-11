Киев поставил антирекорд по числу новых заражений COVID-19

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе Киева / УНИАН

Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на +91 человека. Умерли за сутки четыре пациента.

Об этом сообщил в своем Telegrаm-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 11 июня в Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В частности, заболели:

55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе Киева - 24. В Соломенском и Святошинском - по 12. В Днепровском районе - 10 случаев.

Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве 11 июня / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, 10 июня количество жителей Киева, у которых за сутки подтвердили заболевание коронавирусом, составило 57 человек. Среди них - четверо медиков.

Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 11 июня, в Украине зафиксированы 29 070 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 10 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +689.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 854 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +21.