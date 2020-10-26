Сколько киевлян подцепили Covid-19 в день выборов - свежая статистика

В течение суток +15 человек стали жертвами болезни / УНИАН

За последние сутки в столице обнаружены еще +308 новых случаев заражения Covid-19. По состоянию на понедельник, 26 октября, в столице зафиксировали уже 34 362 пациента с диагнозом коронавирус.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 699 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели +5 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - 26 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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