Сколько киевлян подцепили Covid-19 в день выборов - свежая статистика

Коронавирус в Киеве всего заразил более 34 тысяч человек.
За последние сутки в столице обнаружены еще +308 новых случаев заражения Covid-19. По состоянию на понедельник, 26 октября, в столице зафиксировали уже 34 362 пациента с диагнозом коронавирус.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 699 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели +5 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева.
Коронавирус в Киеве - последние новости:
- По состоянию на воскресенье, 25 октября, в столице нашли 34 054 пациента с диагнозом коронавирус. За минувшие 24 часа обнаружены +359 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве.
- С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Киев находится в "оранжевой" зоне.
- Глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана заявил, что столица может последней выйти из эпидемии коронавируса и войти в "красную зону".
Автор: Анна Багрий