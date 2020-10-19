Сколько людей Covid-19 заразил за сутки в Киеве - свежие данные

Коронавирус в Киеве заразил почти 31 тысячу человек / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 в Киеве за минувшие 24 часа заразил еще 385 человек - это на 68 диагнозов Covid-19 меньше, чем сутками ранее.

По состоянию на понедельник, 19 октября, в столице зафиксировали уже 30 848 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +5 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 587 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 13 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 709 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 19 октября/ covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве - что было ранее: