Сколько людей Covid-19 заразил за сутки в Киеве - свежие данные

В течение суток пятеро жителей столицы стали жертвой болезни.
Коронавирус 2020 в Киеве за минувшие 24 часа заразил еще 385 человек - это на 68 диагнозов Covid-19 меньше, чем сутками ранее.
По состоянию на понедельник, 19 октября, в столице зафиксировали уже 30 848 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +5 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 587 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели 13 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 709 жителей Киева.
Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- По состоянию на воскресенье, 18 октября, в столице зафиксировали 30 463 пациента с диагнозом коронавирус. За сутки были обнаружены +453 новых случая заражения Covid-19.
- В Украине обновили зоны карантина. Киев находится в "оранжевой зоне".
- 17 октября коронавирус в Киеве установил антирекорд - за сутки Covid-19 диагностировали у рекордного количества человек – у 598.
- По состоянию на утро 16 октября коронавирус в Киеве убил рекордное количество заболевших – за сутки скончались 22 человека. За 24 часа вирус в столице нашли у 455 человек.
Автор: Анна Багрий