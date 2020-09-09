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Сколько людей заразились коронавирусом в Киеве - свежие данные за 9 сентября

9 сентября 2020, 09:20

Число жертв Covid-19 в столице достигло 250.

Карантин
В Киеве снова растет число зараженных коронавирусом / УНИАН

По состоянию на утро 9 сентября в Киеве нашли еще 310 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это на 75 случаев больше, чем днем ранее - 8 сентября было поставлено 235 диагнозов.

Всего в Киеве подтвержден 15 821 случай Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 250 (+4 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 4 910 человек (+84 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 459 случаев Covid-19 (89 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 4 313 человек, умерли 122 человека (пятеро за сутки).

Коронавирус в Киеве
Коронавирус в Киеве 9 сентября / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в Киеве - что было ранее:

  • По состоянию на вторник, 8 сентября, в столице были подтверждены 15 тысяч 511 случаев заболевания коронавирусом. За сутки болезнь обнаружили у +235 киевлян. Четверо жителей столицы стали жертвами Covid-19.
  • По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Киеве были зафиксированы +244 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Киеве были подтверждены 15 276 случаев заражения Covid-19.
  • В воскресенье, 6 сентября, в Киеве обнаружили 15 032 больных коронавирусом (+240 за сутки). Жертвами Covid-19 за сутки стали 6 жителей столицы.
  • Начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан рассказал, закроют ли школы и садики на карантин.

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