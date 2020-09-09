Сколько людей заразились коронавирусом в Киеве - свежие данные за 9 сентября

В Киеве снова растет число зараженных коронавирусом / УНИАН

По состоянию на утро 9 сентября в Киеве нашли еще 310 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это на 75 случаев больше, чем днем ранее - 8 сентября было поставлено 235 диагнозов.

Всего в Киеве подтвержден 15 821 случай Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 250 (+4 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 4 910 человек (+84 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 459 случаев Covid-19 (89 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 4 313 человек, умерли 122 человека (пятеро за сутки).

Коронавирус в Киеве 9 сентября / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в Киеве - что было ранее: