Сколько людей заразились коронавирусом в Киеве - свежие данные за 9 сентября

Число жертв Covid-19 в столице достигло 250.
По состоянию на утро 9 сентября в Киеве нашли еще 310 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это на 75 случаев больше, чем днем ранее - 8 сентября было поставлено 235 диагнозов.
Всего в Киеве подтвержден 15 821 случай Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 250 (+4 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 4 910 человек (+84 за сутки).
В Киевской области зафиксированы 6 459 случаев Covid-19 (89 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии выздоровели 4 313 человек, умерли 122 человека (пятеро за сутки).
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Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- По состоянию на вторник, 8 сентября, в столице были подтверждены 15 тысяч 511 случаев заболевания коронавирусом. За сутки болезнь обнаружили у +235 киевлян. Четверо жителей столицы стали жертвами Covid-19.
- По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Киеве были зафиксированы +244 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Киеве были подтверждены 15 276 случаев заражения Covid-19.
- В воскресенье, 6 сентября, в Киеве обнаружили 15 032 больных коронавирусом (+240 за сутки). Жертвами Covid-19 за сутки стали 6 жителей столицы.
- Начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан рассказал, закроют ли школы и садики на карантин.
Автор: Анна Багрий