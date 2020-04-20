Сколько стоит лечение от коронавируса в Украине: названа сумма

Лечение от коронавируса в Украине в день может стоить от 300 грн, сообщили в Минздраве / УНИАН

Замминистра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что в больницах Украины минимальная стоимость лечения от смертоносного китайского коронавируса одного пациента в сутки составляет 300 грн, а максимальная – 10 тысяч грн.

Сумма, в которую обходится стационарное лечение, в частности, зависит от состояния больного, а большинство инфицированных – 80% – не нуждаются в госпитализации, рассказала чиновница в эфире ТСН.

По словам собеседницы, финансирование лечения госпитализированных берут на себя государство, а также меценаты.

"…из тех 20-30% пациентов, которые сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 до 10 тысяч гривен в день уходит на лечение одного пациента в различных больницах…", – сказала Микичак.

Читайте такжеВ Минздраве назвали причину продления карантина в УкраинеНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 20 апреля диагностировали у 5 тысяч 710 человек, 151 инфицированный скончался, а 359 заболевших выздоровели. За сутки зафиксировали 261 новый случай инфицирования вирусом.

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский говорил, что для лечения легкой формы коронавируса дома понадобятся Физраствор, немного Парацетамола и компот.