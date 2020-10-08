Сколько стоит лечение одного больного Covid-19: в Минздраве назвали сумму

Максим Степанов заверил, что медицинская помощь предоставляется в полном объеме.
На лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни выделяют более 45 тысяч гривен.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 октября.
По его словам, медицинская помощь предоставляется в полном объеме всем, кто в этом нуждается.
"Если мы говорим о процессе лечения одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма — от 45 тысяч гривен", — рассказал Степанов.
Министр уточнил, что в эту сумму входят и дорогостоящие лекарственные препараты.
Степанов уточнил, что в тариф, согласно которому деньги перечисляются всем без исключения больницам, работающим с коронавирусными пациентами, входит и 300% зарплаты медикам, непосредственно занятым в лечении Covid-19.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Коронавирус в Украине по состоянию на среду, 7 октября, заразил 239 337 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 753. Это новый суточный антирекорд.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.