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Сколько стоит лечение одного больного Covid-19: в Минздраве назвали сумму

8 октября 2020, 00:57

Максим Степанов заверил, что медицинская помощь предоставляется в полном объеме.

Степанов
Лечат украинцев в том числе и дорогостоящими препаратами, отметил Степанов / УНИАН

На лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни выделяют более 45 тысяч гривен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 октября.

По его словам, медицинская помощь предоставляется в полном объеме всем, кто в этом нуждается.

"Если мы говорим о процессе лечения одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма — от 45 тысяч гривен", — рассказал Степанов.

Министр уточнил, что в эту сумму входят и дорогостоящие лекарственные препараты.

Степанов уточнил, что в тариф, согласно которому деньги перечисляются всем без исключения больницам, работающим с коронавирусными пациентами, входит и 300% зарплаты медикам, непосредственно занятым в лечении Covid-19.

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • Коронавирус в Украине по состоянию на среду, 7 октября, заразил 239 337 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 753. Это новый суточный антирекорд.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

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