Сколько стоит лечение одного больного Covid-19: в Минздраве назвали сумму

Лечат украинцев в том числе и дорогостоящими препаратами, отметил Степанов / УНИАН

На лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни выделяют более 45 тысяч гривен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 октября.

По его словам, медицинская помощь предоставляется в полном объеме всем, кто в этом нуждается.

"Если мы говорим о процессе лечения одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма — от 45 тысяч гривен", — рассказал Степанов.

Министр уточнил, что в эту сумму входят и дорогостоящие лекарственные препараты.

Степанов уточнил, что в тариф, согласно которому деньги перечисляются всем без исключения больницам, работающим с коронавирусными пациентами, входит и 300% зарплаты медикам, непосредственно занятым в лечении Covid-19.

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