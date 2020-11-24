Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу ноября: ученые НАН опубликовали жуткий прогноз

За неделю заболеют еще почти 100 тысяч человек.
Коронавирус 2020 активно атакует Украину - ежедневно фиксируют тысячи новых заражений COVID-19. И, похоже, в ближайшее время ситуация не улучшится.
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук опубликовал прогноз, сколько в Украине будет больных коронавирусом к концу ноября.
По расчетам ученых, в период с 23 по 29 ноября в Украине общее количество случаев заражения COVID-19 может вырасти до 729 421. Это почти на 94 тысячи больше, чем показатель, зафиксированный в минувший понедельник.
Кроме того, по данным ученых, к концу месяца коронавирус унесет жизни еще 1 426 украинцев, а показатель смертности превысит отметку в 12,5 тысячи.
В то же время ожидается, что количество вылеченных от новой болезни пациентов приблизится к 343,5 тысячи.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус в Украине заразил +10 945 человек по состоянию на утро понедельника, 23 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 635 689 человек. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 075 человек. За сутки умерли еще +124 пациента.
- Среди всех городов Украины коронавирус больше всего атакует Киев. По состоянию на утро 23 ноября, за сутки в столице нашли 1212 новых зараженных COVID-19. Общее число инфицированных в Киеве - 60 218 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов озвучил главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. По его словам, ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.
- Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов считает, что более жесткие карантинные ограничения следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.