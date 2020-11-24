Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу ноября: ученые НАН опубликовали жуткий прогноз

Коронавирус будет продолжать заражать и убивать украинцев / Фото Reuters

Коронавирус 2020 активно атакует Украину - ежедневно фиксируют тысячи новых заражений COVID-19. И, похоже, в ближайшее время ситуация не улучшится.

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук опубликовал прогноз, сколько в Украине будет больных коронавирусом к концу ноября.

По расчетам ученых, в период с 23 по 29 ноября в Украине общее количество случаев заражения COVID-19 может вырасти до 729 421. Это почти на 94 тысячи больше, чем показатель, зафиксированный в минувший понедельник.

Кроме того, по данным ученых, к концу месяца коронавирус унесет жизни еще 1 426 украинцев, а показатель смертности превысит отметку в 12,5 тысячи.

В то же время ожидается, что количество вылеченных от новой болезни пациентов приблизится к 343,5 тысячи.

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