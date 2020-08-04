Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа: ученые дали неутешительный прогноз

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи человек / УНИАН

Украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом в Украине может достичь 110-115 тысяч человек.

Об этом говорится в отчете исследователей НТУ "КПИ им. Сикорского".

Ученые отмечают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи человек. Ежедневно добавляется 900-1100 новых больных.

"Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким. Основываясь на этой зависимости, сделан прогноз, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа достигнет уровня примерно 110-115 тысяч", – отметили ученые.

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Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 74 219 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению со 3 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 061.

Жертвами COVID-19 стали 1 764 человек (+26 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 40 613 человек (+737 за сутки).