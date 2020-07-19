Число зараженных COVID-19 в Киеве приближается к новой психологической отметке

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 87 жителей столицы, среди них 5 медиков.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram- канале.
По состоянию на 19 июля в столице уже 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели:
- 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет;
- 39 мужчин от 19 до 62 лет;
- 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18, в Печерском – 14, в Днепровском районе - 11 случаев.
Жертвами болезни стали 128 человек.
Как сообщал Главред, по состоянию на 19 июля коронавирус в Украине обнаружили у 58 842 людей.
За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +731 человека.
1485 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса за сутки 355 человек, всего - 30 879.