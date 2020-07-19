Число зараженных COVID-19 в Киеве приближается к новой психологической отметке

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За сутки COVID-19 заразилась еще почти сотня киевлян / УНИАН

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 87 жителей столицы, среди них 5 медиков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram- канале.

По состоянию на 19 июля в столице уже 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет;

39 мужчин от 19 до 62 лет;

4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18, в Печерском – 14, в Днепровском районе - 11 случаев.

Жертвами болезни стали 128 человек.

Коронавирус в Киеве - карта / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на 19 июля коронавирус в Украине обнаружили у 58 842 людей.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +731 человека.

1485 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 355 человек, всего - 30 879.