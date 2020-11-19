Сколько жертв от COVID-19 будет к концу года в Украине: озвучена шокирующая цифра

Озвучен печальный прогноз смертности от коронавируса в Украине / УНИАН

При условии сохранения карантина выходного дня до конца года от COVID-19 в Украине может умереть до 33 тыс. человек. Чтобы уменьшить количество жертв до 17 тыс. человек, по всей стране нужно ввести локдаун.

Такого мнения придерживаются эксперты Киевской школы экономики.

"Согласно моделированию, при условии соблюдения карантина выходного дня в Украине вследствие COVID-19 могут умереть от 17 тыс. до 33 тыс. человек к концу года", - сказано в сообщении.

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В KSE отмечают три сценария развития ситуации:

зеленый сценарий (самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины;

желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает;

черный сценарий - 33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.

Эксперты KSE прогнозируют максимальную нагрузку на больницы в декабре 2020 года.

По данным KSE, каждая третья больница первой волны (152) критически заполнена больными COVID-19. В 89 больницах койки, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены на 100%, еще 97 сильно перегружены. Только половина больниц в зоне относительной безопасности.

Отметим, по состоянию на 19 ноября в Украине умерли 10 369 человек от коронавируса.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: