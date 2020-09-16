Следующая пандемия будет разрушительнее Covid-19 – эксперты

Следующая пандемия окажется разрушительнее / Reuters

В будущем человечество столкнется с пандемией, которая по своим масштабам и угрозе будет гораздо сильнее коронавируса.

Неутешительный прогноз озвучили специалисты из Совета по мониторингу глобальной готовности, передает Science Alert.

По словам экспертов, общество недостаточно усилий прилагает для борьбы с Covid-19, поэтому пока не подготовлено к подобным бедствиям.

Аналитики подчеркивают, что большинство стран в условиях пандемии продемонстрировали неспособность учиться на собственных ошибках. Более того, человечество показало неспособность выполнять обязанности перед сообществом, поэтому следующая пандемия будет еще более разрушительной для мировой экономики.

Еще за год до пандемии коронавируса, подчеркивают аналитики, они предупреждали о плохой готовности к подобному кризису. Граждане большинства стран не предприняли адекватных действий по предотвращению критической ситуации.

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