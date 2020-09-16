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Следующая пандемия будет разрушительнее Covid-19 – эксперты

16 сентября 2020, 01:03

Аналитики полагают, что человечеству еще интенсивнее придется бороться за свое здоровье.

коронавирус
Следующая пандемия окажется разрушительнее / Reuters

В будущем человечество столкнется с пандемией, которая по своим масштабам и угрозе будет гораздо сильнее коронавируса.

Неутешительный прогноз озвучили специалисты из Совета по мониторингу глобальной готовности, передает Science Alert.

По словам экспертов, общество недостаточно усилий прилагает для борьбы с Covid-19, поэтому пока не подготовлено к подобным бедствиям.

Аналитики подчеркивают, что большинство стран в условиях пандемии продемонстрировали неспособность учиться на собственных ошибках. Более того, человечество показало неспособность выполнять обязанности перед сообществом, поэтому следующая пандемия будет еще более разрушительной для мировой экономики.

Еще за год до пандемии коронавируса, подчеркивают аналитики, они предупреждали о плохой готовности к подобному кризису. Граждане большинства стран не предприняли адекватных действий по предотвращению критической ситуации.

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Коронавирус в мире:

  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.

  • Известный ученый, вирусолог, профессор Хендрик Штрек заявил, что надеяться на то, что очень быстро пандемия закончится, не стоит.

  • Власти Португалии сегодня вновь были вынуждены объявить режим ЧС на материковой части страны из-за опасного коронавируса, количество заражений которым начало стремительно увеличиваться.

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