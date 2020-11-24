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Сложности вакцинации: эпидемиолог рассказал о проблеме с препаратом против COVID-19

24 ноября 2020, 10:23

Возможно, прививку от коронавируса придется делать каждый год.

вакцина
Длительность эффекта вакцины будет не менее года, считает Сергей Комиссаренко / Reuters

Коронавирус SARS-CoV-2 достаточно быстро мутирует, и это усложняет задачу с вакцинацией. Не исключено, что придется создавать новые вакцины против штаммов, которые будут циркулировать.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает РБК-Украина.

"Например, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могу предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать. Это будет все усложнять", - допустил эпидемиолог.

Также аналогию с вирусом гриппа проводит заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова. Она полагает, что для COVID-19 придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться.

"Надежды на вакцину, конечно же, большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей - мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение гораздо легче", - пояснила профессор.

В свою очередь, директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что мутации, которые сейчас происходят в коронавирусе, играют важную роль в связывании вируса с клетками-мишенями человека. Против таких мутаций и будет направлено большинство вакцин.

"Поэтому я считаю, и так считает большинство ученых, что создаваемые сейчас вакцины все же будут работать не менее одного года", - сказал Комисаренко.

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Вакцина против коронавируса - новости:

  • Уже до конца 2021 года всех украинцев могут провакцинировать от коронавируса. Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.
  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

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