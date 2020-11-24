Смертей от COVID-19 будет больше, чем от всех опасных болезней: врач дал пугающий прогноз

Коронавирусом могут заразиться 30 миллионов украинцев / Reuters

Коронавирус в Украине может заразить не менее 70% населения. Такой неутешительный прогноз озвучил украинский врач Сергей Дубров.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Коронавирус Инфо.

По словам врача, уровень смертности от COVID-19 может превысить показатели всех остальных опасных болезней.

"Если заболеют 70 процентов из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и два процента из них умрут, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей", - заявил он.

Дубров объяснил, что пока что смертность от коронавируса остается низкой по сравнению с другими заболеваниями только из-за относительно низкой распространенности болезни. Если же большинство украинцев станут переносчиками, смертность превысит уровень летальности многих опаснейших заболеваний.

В частности, в Украине вследствие осложнения коронавируса умирает 1,9-2% пациентов. Однако уровень заразности COVID-19 приведет к смертности выше, чем у туберкулеза, так как им болеют не более 7% населения.

Читайте также"Трупы в приемных отделениях": профессор обеспокоен темпами заражения Covid-19

Коронавирус в Украине - последние новости: