Смертей от COVID-19 будет больше, чем от всех опасных болезней: врач дал пугающий прогноз

Пока что смертность от коронавируса остается низкой по сравнению с другими заболеваниями только из-за относительно низкой распространенности болезни.
Коронавирус в Украине может заразить не менее 70% населения. Такой неутешительный прогноз озвучил украинский врач Сергей Дубров.
Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Коронавирус Инфо.
По словам врача, уровень смертности от COVID-19 может превысить показатели всех остальных опасных болезней.
"Если заболеют 70 процентов из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и два процента из них умрут, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей", - заявил он.
Дубров объяснил, что пока что смертность от коронавируса остается низкой по сравнению с другими заболеваниями только из-за относительно низкой распространенности болезни. Если же большинство украинцев станут переносчиками, смертность превысит уровень летальности многих опаснейших заболеваний.
В частности, в Украине вследствие осложнения коронавируса умирает 1,9-2% пациентов. Однако уровень заразности COVID-19 приведет к смертности выше, чем у туберкулеза, так как им болеют не более 7% населения.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус в Украине заразил +10 945 человек по состоянию на утро понедельника, 23 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 635 689 человек. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 075 человек. За сутки умерли еще +124 пациента.
- Среди всех городов Украины коронавирус больше всего атакует Киев. По состоянию на утро 23 ноября, за сутки в столице нашли 1212 новых зараженных COVID-19. Общее число инфицированных в Киеве - 60 218 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов озвучил главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. По его словам, ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.
- Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов считает, что более жесткие карантинные ограничения следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.