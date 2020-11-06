СМИ припугнули новой пандемией коронавируса из-за зверьков в Дании / УНИАН

В Дании планируют уничтожить 15 миллионов местного поголовья зверьков-норок.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. Ученые и датские власти уверены, что тот коронавирус, который бешеными темпами распространяется в популяции датских норок, уже в скором времени может спровоцировать новую пандемию.

В Дании опасаются, что коронавирус SARS-CoV-2, который в очередной раз мутировал, способен массово передаваться от норок людям. Пока что известно только о дюжине датчан, которые заразились мутированным коронавирусом. Но все равно остается есть риск новой масштабной эпидемии. Кроме того, при таком сценарии разработку вакцины против COVID-19 придется начинать с нуля.

"Есть риск, что мутировавший вирус будет настолько отличаться, что нам придется переделывать вакцину, то есть из-за мутации мы все вернемся в начальную точку", — заявила профессор Кори Мельбак, эксперт по вакцинам и директор по инфекционным заболеваниям из Государственного института сывороток Дании.

"Опасность заключается в том, что мутировавший вирус может передаваться людям и будет неуязвимым, поскольку вакцина разрабатывалась для исходной, не мутировавшей версии. Конечно, пока риск только теоретический. Возможно, "норковая" версия и не сможет массово передаваться людям. Но Дания пытается минимизировать и такую вероятность", — объяснил профессор Ян Джонс, вирусолог из Университета Рединга.

Читайте такжеВ Украину завезли первые вакцины от опасных штаммов гриппа

Мутации коронавируса - что было ранее: