СМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине

Ситуация контролируемая, отметили в Офисе президента.
В Офисе президента пока не рассматривают возможность введения жесткого карантина в Украине.
Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на высокопоставленный источник в ОПУ.
"Мы видим тенденцию. Но эта тенденция прослеживается во всем мире. Мы внимательно следим за статистикой, президент ездит по регионам, общаемся с врачами на местах, председателями ОГА", - сказал собеседник издания.
"Ситуация контролируемая", - добавил он.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз Covid-19.
- Коронавирус в Киеве не утихает - за минувшие сутки обнаружен еще +441 новый случай заражения Covid-19. По состоянию на субботу, 3 октября, в столице уже 24 043 зараженных коронавирусом.
- По числу новых случаев коронавируса Украина поднялась на 12 позицию среди других стран, по числу летальных случаев наша страна на 14 месте.
- Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября заявил, что заполненность койко-мест больными с коронавирусом составляет 53,9% в целом по Украине. Растет число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.
- Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан предупредила, что если такое количество больных будет фиксироваться ежедневно, то украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами. По ее словам, инфекционных коек для больных в Украине может не хватить.
Автор: Анна Багрий