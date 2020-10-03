УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

СМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине

3 октября 2020, 15:04

Ситуация контролируемая, отметили в Офисе президента.

карантин в Украине
Карантин в Украине пока что ужесточать не планируют / УНИАН

В Офисе президента пока не рассматривают возможность введения жесткого карантина в Украине.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на высокопоставленный источник в ОПУ.

"Мы видим тенденцию. Но эта тенденция прослеживается во всем мире. Мы внимательно следим за статистикой, президент ездит по регионам, общаемся с врачами на местах, председателями ОГА", - сказал собеседник издания.

"Ситуация контролируемая", - добавил он.

Читайте такжеКарантин готова ослабить только одна область в Украине

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз Covid-19.
  • Коронавирус в Киеве не утихает - за минувшие сутки обнаружен еще +441 новый случай заражения Covid-19. По состоянию на субботу, 3 октября, в столице уже 24 043 зараженных коронавирусом.
  • По числу новых случаев коронавируса Украина поднялась на 12 позицию среди других стран, по числу летальных случаев наша страна на 14 месте.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября заявил, что заполненность койко-мест больными с коронавирусом составляет 53,9% в целом по Украине. Растет число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.
  • Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан предупредила, что если такое количество больных будет фиксироваться ежедневно, то украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами. По ее словам, инфекционных коек для больных в Украине может не хватить.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине офис президента новости Украины карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:49
Порошенко госпитализировали в одну из клиник Киева
15:42
Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2 Видео
15:23
Война в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану Видео
15:15
Битва за Карабах: военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении на победу Видео
15:12
Когда нельзя проявлять инициативу в любви: астролог назвал даты Видео
15:04
СМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине Видео
14:39
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
14:25
МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному Видео
14:19
"Не порекомендую даже врагу": врач резко высказался о российской вакцине против Covid-19
14:12
В Крыму погибли дети и дедушка: стала известна возможная причина трагедии Фото
14:11
Алиев сделал новое заявление о позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху Видео
13:33
Карантин готова ослабить только одна область в Украине Видео
13:20
"Самосожжение у МВД": бизнесмен рассказал о самом сильном ударе по Славиной Видео
13:17
Маас рассказал, когда Германия накажет Россию из-за отравления Навального Видео
13:09
РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза Видео
12:40
Ирину Славину доведели до самосожжения – профсоюз журналистов
12:40
В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии Видео
12:14
Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика просит мир признать ее независимость Видео
12:08
Синоптик спрогнозировала Украине самый теплый день в Европе Видео
12:04
"Проявятся тайные враги": астролог предупредил о подставах Видео
11:47
Коронавирус в Украине на 3 октября: за сутки умерли почти 100 человек Видео
11:29
Социолог объяснил, почему Ирина Славина подожгла себя Видео
11:25
Как Запад лепит из Навального главного российского оппозиционера мнение
11:24
Переброска боевиков-исламистов из Сирии в Карабах: Помпео ждет от Эрдогана объяснений Видео
11:19
Коронавирус в Киеве приближается к новому антирекорду: снова сотни зараженных Видео
10:59
Более половины коек в больницах заняты пациентами с Covid-19 – Степанов Видео
10:31
Командование Воздушных сил прокомментировало заявление Кучера о крушении Ан-26 Видео
10:28
Коронавирус убил еще одного ребенка в Украине
10:23
Почему Украине не стоит резко отвечать на санкции против Лукашенко мнение
10:10
Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото Фото
10:04
"Еще пару лет хаоса": врач дал прогноз, когда закончится пандемия Covid-19
09:49
Макрон призвал Алиева прекратить войну в Карабахе и возобновить переговоры Видео
09:33
Британия ударила санкциями по участникам строительства Крымского моста Видео
09:12
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
09:08
Врач рассказала, когда коронавирус убивает пациента
09:08
Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете Видео
08:37
"Входим в историю коронавируса": врач не исключила итальянский сценарий для Украины Видео
08:22
Власть обрекла украинцев на массовое заражение ковидом в самый опасный период мнение
08:21
Большая война за Карабах: сбит самолет ВВС Азербайджана – минобороны Армении Видео
08:01
Больной коронавирусом Трамп слег в больницу Видео
07:28
Перед крушением Ан-26 приоритет в посадке получил другой самолет - глава Харьковской ОДА Видео
07:15
"Хорошо, когда есть тити": Самбурская выставила грудь напоказ
06:56
Чем полезны протесты в Хабаровске и Минске, если они ни к чему не привели мнение
06:46
День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные Фото
06:22
Встреча Меркель с Тихановской: названа дата и место Видео
05:58
Без Лукашенко: ЕС обнародовал санкционный список белорусов
05:26
Эксперт оценила шансы на сокрушение режима Лукашенко после санкций Евросоюза Видео
04:57
Водному знаку Зодиака грозит расплата за проступки – астролог Видео
04:30
Омские врачи намекнули на маразм Навального и объяснили, почему он остался жив Видео
04:02
Disney снимает сериал Мисс Марвел - назвали главную актрису проекта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять