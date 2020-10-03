СМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине

Карантин в Украине пока что ужесточать не планируют / УНИАН

В Офисе президента пока не рассматривают возможность введения жесткого карантина в Украине.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на высокопоставленный источник в ОПУ.

"Мы видим тенденцию. Но эта тенденция прослеживается во всем мире. Мы внимательно следим за статистикой, президент ездит по регионам, общаемся с врачами на местах, председателями ОГА", - сказал собеседник издания.

"Ситуация контролируемая", - добавил он.

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