Смягчение карантина в Украине: какие области не готовы

Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в 17 областях - Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой.

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Критерии для смягчения карантина

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Коронавирус и карантин в Украине

С июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое. Об этом 5 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Правительство приняло постановление о продлении карантина на территории Украины до 1 ноября. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.

4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует повторно вводить максимально жесткий карантин в Украине.