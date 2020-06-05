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Расслабляться не стоит: на что не распространяется отмена карантина – МОЗ

5 июня 2020, 17:52

Глава украинского здравоохранения призвал не игнорировать социальную дистанцию.

Смягчение карантина в Украине - МОЗ жестко напомнил про маски
Смягчение карантина в Украине - МОЗ жестко напомнил про маски / УНИАН

Смягчение карантина в Украине не отменяет ношение масок, подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга.

Он подчеркнул, что карантин в Украине смягчили – но не отменили полностью.

"Я хочу напомнить, что у нас болеют люди на COVID-19, за сегодня – 553 человека, вчера было 588 человек. Стратегия, которая была выбрана, это стратегия сдерживания, но она никоим образом не отменяет масочный режим, соблюдение социальной дистанции", – уточнил Степанов.

Ранее инфекционист посоветовал готовиться к новому карантину. Вадим Аристов полагает, что проблема коронавируса еще долго не исчезнет с повестки дня Украины, а потому еще рано расслабляться.

Напомним, Киев откладывает смягчение карантина. Кличко грозит закрыть общественный транспорт. В Киеве количество больных на 100 тысяч населения – превышает норму на 14,9%.

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