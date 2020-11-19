Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают карантин выходного дня

85% украинцев знают о том, что правительство ввело карантин выходного дня / УНИАН

С 14 и по 30 ноября включительно в Украине ввели карантин выходного дня. Социологи выяснили, как к новым ограничениям относятся украинцы.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, мнения граждан разделились поровну. Половина опрошенных украинцев - 49% - поддержала введение карантина выходного дня, столько же опрошенных выступили против.

Большинство украинцев - 85% - знают о том, что правительство ввело карантин выходного дня, 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

При этом 61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна), 36% - поддерживают эту идею. Эффективность локдауна оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение коронавируса в результате введения жесткого карантина уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

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