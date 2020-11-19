Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают карантин выходного дня

Граждане считают, что карантин выходного дня не поможет остановить эпидемию коронавируса.
С 14 и по 30 ноября включительно в Украине ввели карантин выходного дня. Социологи выяснили, как к новым ограничениям относятся украинцы.
Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, мнения граждан разделились поровну. Половина опрошенных украинцев - 49% - поддержала введение карантина выходного дня, столько же опрошенных выступили против.
Большинство украинцев - 85% - знают о том, что правительство ввело карантин выходного дня, 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.
При этом 61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна), 36% - поддерживают эту идею. Эффективность локдауна оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение коронавируса в результате введения жесткого карантина уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- За сутки коронавирусом заразились +13 357 человек - это новый антирекорд. По состоянию на четверг, 19 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 583 510 человек.
- Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 10 369 человек. За сутки умерли еще +257 пациентов.
- По состоянию на утро четверга, 19 ноября, Киев снова стал лидером в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. В столице третий день подряд установлен антирекорд - за минувшие 24 часа поставили +1348 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных - 55 203 человека.
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.