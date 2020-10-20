Солист ТНМК Фагот заразился коронавирусом и поделился состоянием

Олег Фагот Михайлюта / УНИАН

Солист легендарной хип-хоп группы ТНМК Олег Михайлюта признался, что до последнего надеялся избежать заболевания коронавирусом, назвав болезнь "коронакипишом", но в итоге все-таки где-то подхватил вирус.

Фагот признался в Facebook, что у него были тяжелые симптомы, и отметил, что "верить или не верить" в коронавирус - личное дело каждого, но болезнь серьезная.

"Я конечно понимал, что все пройдем через этот "коронакипиш", но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так, и тест показал мне, что отныне я официально коронованная личность. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, т.к. верить или не верить в это все – вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательно, так как их вам никто не заменит. P.S. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный", - пишет музыкант.

В комментариях его поддерживают и желают скорейшего выздоровления.