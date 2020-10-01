"Сотни больных и десять жертв": коронавирус в Киеве преодолел новую отметку

Коронавирус в Киеве 30 сентября нашли у более 370 человек / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Киеве в среду, 30 сентября, диагностировали у 377 человек, и после этого общее количество заболевших превысило отметку в 23 тысячи человек.

За сутки в столице выздоровел 231 инфицированный, а 10 человек – скончались, говорится на сайте СНБО.

В ведомстве добавили, что наличие коронавируса подозревают у 527 человек.

Коронавирус – статистика для Киева на 1 октября 2020:

Всего заболели 23 тысячи 155 человек (+377);

Всего выздоровели 6 тысяч 941 человек (+231);

Общее количество жертв – 391 человек (+10).

Коронавирус в Киеве 30 сентября нашли у более 370 человек / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко назвал три района Киева, в которых в среду нашли больше всего инфицированных коронавирусом:

Деснянский район – 57 заболевших;

Днепровский район – 52 заболевших;

Дарницкий район – 46 заболевших.

Коронавирус в Киеве 30 сентября нашли у более 370 человек / t.me/vitaliy_klitschko