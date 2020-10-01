"Сотни больных и десять жертв": коронавирус в Киеве преодолел новую отметку

Covid-19 в столице подозревают у более 500 человек.
Китайский коронавирус Covid-19 в Киеве в среду, 30 сентября, диагностировали у 377 человек, и после этого общее количество заболевших превысило отметку в 23 тысячи человек.
За сутки в столице выздоровел 231 инфицированный, а 10 человек – скончались, говорится на сайте СНБО.
В ведомстве добавили, что наличие коронавируса подозревают у 527 человек.
Коронавирус – статистика для Киева на 1 октября 2020:
- Всего заболели 23 тысячи 155 человек (+377);
- Всего выздоровели 6 тысяч 941 человек (+231);
- Общее количество жертв – 391 человек (+10).
Мэр Киева Виталий Кличко назвал три района Киева, в которых в среду нашли больше всего инфицированных коронавирусом:
- Деснянский район – 57 заболевших;
- Днепровский район – 52 заболевших;
- Дарницкий район – 46 заболевших.
- Напомним, по состоянию на утро 29 сентября коронавирус в Киеве нашли у 219 человек, скончались восемь инфицированных, а 157 человек – выздоровели.
- На прошлой неделе – 25 сентября, в столице Covid-19 установил новый суточный антирекорд – вирус нашли у 447 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк