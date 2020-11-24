Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество

Милованов считает, что жесткий карантин нужно ввести на рождественские праздники / Фото Reuters

Более жесткие карантинные ограничения для борьбы с эпидемией COVID-19 в Украине следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире Свободы слова на ICTV в понедельник, 23 ноября.

Милованов заявил, что не верит в эффективность так называемого карантина выходного дня.

"Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все — для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше", - считает он.

По словам Милованова, перед усилением карантина украинцам следует предоставить финансовую поддержку.

"Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, предоставить это до того, как начнутся эти рождественские каникулы", — добавил советник Ермака.

При этом он признал, что в Украине есть "супербольшая проблема с наличием денег".

"И с МВФ сложная ситуация, и на рынке не так легко занять эти деньги, то есть перекредитоваться", — сказал Милованов.

Советник главы ОП надеется, что украинское правительство решит проблему.

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Карантин выходного дня в Украине: