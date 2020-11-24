Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество

Милованов заявил, что не верит в эффективность так называемого карантина выходного дня.
Более жесткие карантинные ограничения для борьбы с эпидемией COVID-19 в Украине следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.
Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире Свободы слова на ICTV в понедельник, 23 ноября.
Милованов заявил, что не верит в эффективность так называемого карантина выходного дня.
"Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все — для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше", - считает он.
По словам Милованова, перед усилением карантина украинцам следует предоставить финансовую поддержку.
"Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, предоставить это до того, как начнутся эти рождественские каникулы", — добавил советник Ермака.
При этом он признал, что в Украине есть "супербольшая проблема с наличием денег".
"И с МВФ сложная ситуация, и на рынке не так легко занять эти деньги, то есть перекредитоваться", — сказал Милованов.
Советник главы ОП надеется, что украинское правительство решит проблему.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.
- Глава Минздрава Максим Степанов озвучил главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. По его словам, ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.