УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество

24 ноября 2020, 06:34

Милованов заявил, что не верит в эффективность так называемого карантина выходного дня.

коронавирус, карантин
Милованов считает, что жесткий карантин нужно ввести на рождественские праздники / Фото Reuters

Более жесткие карантинные ограничения для борьбы с эпидемией COVID-19 в Украине следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире Свободы слова на ICTV в понедельник, 23 ноября.

Милованов заявил, что не верит в эффективность так называемого карантина выходного дня.

"Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все — для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше", - считает он.

По словам Милованова, перед усилением карантина украинцам следует предоставить финансовую поддержку.

"Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, предоставить это до того, как начнутся эти рождественские каникулы", — добавил советник Ермака.

При этом он признал, что в Украине есть "супербольшая проблема с наличием денег".

"И с МВФ сложная ситуация, и на рынке не так легко занять эти деньги, то есть перекредитоваться", — сказал Милованов.

Советник главы ОП надеется, что украинское правительство решит проблему.

Читайте такжеУкраина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19

Карантин выходного дня в Украине:

  • Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
  • Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
  • Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.
  • Глава Минздрава Максим Степанов озвучил главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. По его словам, ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.

новости Украины Тимофей Милованов коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус новости карантин новости карантин 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала срокиЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирусУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус "Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне
Следующий материал

Последние новости

06:59
Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена
06:57
Какой будет судьба Украины при Байдене мнение
06:34
Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество Видео
06:16
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
05:57
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
Реклама
05:52
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
05:28
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год Видео
05:01
Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы
04:29
В моду на зиму пришли бесподобные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото Фото Видео
04:05
Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна Видео
03:30
Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса
02:49
День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы
02:12
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
01:26
Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​ Видео
01:02
Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером Видео
00:37
У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19 Видео
00:18
​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​
23 ноября, понедельник
23:47
В ЕС ответили на обвинение Садового в узурпации власти во Львове
23:34
Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие Видео
23:15
У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах
Реклама
23:04
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 Видео
22:49
Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу Видео
22:48
Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Видео
22:20
​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19 Видео
22:02
В Раде подсчитали количество больных COVID-19
21:59
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
21:44
Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября
21:34
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:33
Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ Видео
21:14
Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России
20:46
Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19 Видео
20:39
В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса Видео
20:35
В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет
20:01
Глава Меджлиса подхватил коронавирус
19:46
​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами Видео
19:42
"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие
19:33
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса Видео
19:24
Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину Видео
Реклама
19:20
Локдаун выходного дня заболеваемость не снизил, а увеличил нагрузку на силовиков - СМИ
19:13
Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет Видео
19:13
Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online
19:02
В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет
19:00
Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку - подробности Видео
18:59
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября Видео
18:54
Тихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля Видео
18:39
Признаки измены: эксперт по языку тела раскрыла 4 "сигнала" Видео
18:30
"Хочу, чтобы об Украине говорили": Владимир Мула откровенно рассказал о фильме ЮКИ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять