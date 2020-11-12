Спикер Зеленского указала на самый большой свежий фейк насчет COVID-19

Юлия Мендель утверждает, что у нее не диагностировали коронавирус / УНИАН

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского – Юлия Мендель – сообщила, что у нее не было положительного результата теста на коронавирус COVID-19.

Спикер назвала информацию о том, что у нее был положительный тест на COVID-19, самым большим свежим фейком, говорится на ее странице в Facebook.

Мендель отметила, что регулярно делает тесты на COVID-19 и сообщит, если какой-то из них покажет наличие коронавируса.

"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра?.. Если будет положительный (тест на коронавирус – Ред.) – сообщу…", – отметила пресс-секретарь.

Ранее СМИ писали, что Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус до того, как COVID-19 нашли у Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.