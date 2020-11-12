Спикер Зеленского указала на самый большой свежий фейк насчет COVID-19

Мендель поделилась, есть ли у нее положительный тест на коронавирус.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского – Юлия Мендель – сообщила, что у нее не было положительного результата теста на коронавирус COVID-19.
Спикер назвала информацию о том, что у нее был положительный тест на COVID-19, самым большим свежим фейком, говорится на ее странице в Facebook.
Мендель отметила, что регулярно делает тесты на COVID-19 и сообщит, если какой-то из них покажет наличие коронавируса.
"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра?.. Если будет положительный (тест на коронавирус – Ред.) – сообщу…", – отметила пресс-секретарь.
Ранее СМИ писали, что Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус до того, как COVID-19 нашли у Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.
- Справка. Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 в Геническе Херсонской области, пишет Wikipedia.
- Училась в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, стала кандидатом филологических наук. Занималась журналистикой. Стала пресс-секретарем Владимира Зеленского в начале июня 2019 года.
Автор: Екатерина Присяжнюк