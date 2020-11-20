Сразу на всех вакцины не хватит: Ляшко рассказал, как украинцев будут прививать от COVID-19

Минздрав просчитывает, как и в каких кабинетах будут вакцинировать от коронавируса/ Reuters

В Украину хотят завезти 15 миллионов доз вакцины против коронавируса и провакцинировать население. Однако, это достаточно сложный процесс, поэтому в стране планируется вакцинальная сессия.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

"Мы говорим о том, чтобы нам в страну завезти как минимум 15 миллионов доз вакцины, чтобы охватить всех прививками. Но теперь вопрос — 15 миллионов доз вакцины сразу завезти, хранить, развезти и провакцинировать — это достаточно сложный процесс", - сказал Ляшко.

Именно поэтому, по его словам, и планируется вакцинальная сессия.

"Вакцинальная сессия будет рассчитываться именно от приоритетных групп людей, и мы просчитываем сейчас, как, в каких кабинетах прививки будут проведены. И частные медицинские структуры должны быть приобщены к этому процессу", — отметил главный санврач.

Он добавил, что это будет беспрецедентная вакцинальная сессия, должны работать не только государственные структуры.

"Должно работать все медицинское сообщество, чтобы как можно в более короткий срок охватить как можно больше людей, чтобы как можно скорее разорвать цепь передачи этой инфекции", — резюмировал Ляшко.

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