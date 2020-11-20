Сразу на всех вакцины не хватит: Ляшко рассказал, как украинцев будут прививать от COVID-19

В Украине планируется вакцинальная сессия.
В Украину хотят завезти 15 миллионов доз вакцины против коронавируса и провакцинировать население. Однако, это достаточно сложный процесс, поэтому в стране планируется вакцинальная сессия.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.
"Мы говорим о том, чтобы нам в страну завезти как минимум 15 миллионов доз вакцины, чтобы охватить всех прививками. Но теперь вопрос — 15 миллионов доз вакцины сразу завезти, хранить, развезти и провакцинировать — это достаточно сложный процесс", - сказал Ляшко.
Именно поэтому, по его словам, и планируется вакцинальная сессия.
"Вакцинальная сессия будет рассчитываться именно от приоритетных групп людей, и мы просчитываем сейчас, как, в каких кабинетах прививки будут проведены. И частные медицинские структуры должны быть приобщены к этому процессу", — отметил главный санврач.
Он добавил, что это будет беспрецедентная вакцинальная сессия, должны работать не только государственные структуры.
"Должно работать все медицинское сообщество, чтобы как можно в более короткий срок охватить как можно больше людей, чтобы как можно скорее разорвать цепь передачи этой инфекции", — резюмировал Ляшко.
Читайте такжеЛечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях
Коронавирус в Украине – последние новости:
- Коронавирус в Украине заразил еще +14 575 человек - это рекордное число поставленных диагнозов за сутки. По состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 598 085 человек.
- Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 10 598 человек. За сутки умерли еще +229 пациентов. Выздоровели с начала эпидемии 274 324 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +7 845 украинцев.
- По состоянию на утро пятницы, 20 ноября, Киев лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. В столице уже четвертый день подряд установлен антирекорд - за минувшие 24 часа поставили +1391 новый диагноз COVID-19. Общее число зараженных - 56 594 человека.
- Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения жесткого карантина в Украине на несколько недель. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, локдаун будет введен в декабре.