Самогоном по коронавирусу: Комаровский объяснил, что убьет COVID-19

Евгений Комаровский назвал шарлатанством лечение вирусов барсучьим жиром.
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на очередную порцию вопросов по поводу пандемии коронавируса.
В частности, медик прокомментировал распространенные утверждения о том, что самогон и барсучий жир помогают в борьбе с COVID-19.
По словам Комаровского, употребление самогона ни коим образом не способствует в борьбе с коронавирусом.
"Пары алкоголя быстро всасываются со слизистых оболочек человека. Поэтому вы опьянеете и скорее убьете себя, чем вирус", - подчеркнул врач в своем видеоблоге на канале на YouTube.
Кроме того, он также назвал шарлатанством лечение вирусов барсучьим жиром.
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"Барсучий жир ни при чем не помогает. Это – шарлатанство не имеющее никакого отношения к медицине. Давайте оставим барсучий жир барсукам и перестанем издеваться над животными", - добавил Комаровский.
Напомним, ранее Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.