США отказались работать над вакцинами против COVID-19 вместе со всем миром

В США две вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech находятся на третей стадии клинических испытаний / Фото pixabay.com

США не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против COVID-19, поскольку эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Штаты будут продолжать привлекать международных партнеров для того, чтобы победить коронавирус.

"Но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая", - сказал Дир.

"Президент не пожалеет средств, чтобы гарантировать, что любая новая вакцина соответствует собственному золотому стандарту Минздрава США по безопасности и эффективности, тщательно тестируется и спасает жизни", - добавил он.

Напомним, июле администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс и Организацию Объединенных Наций о своем намерении официально выйти из состава ВОЗ. Решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

Читайте такжеВ Минздраве РФ рассказали, когда начнут вакцинацию от коронавирусаКак известно, на данный момент в США две вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech находятся на третьей стадии клинических испытаний препарата. Как ожидается, еще две начнут испытания третей фазы к середине сентября.

Директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса COVID-19 может оказаться в результате опасной.

Как сообщал Главред, китайская вакцина от коронавируса также находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.