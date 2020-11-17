США помогут Украине в получении вакцины от COVID-19

В США пообещали помочь Украине заключить договора с разработчиками вакцины от коронавируса.
Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от коронавируса. Таких договоренностей достигли во время телефонного разговора главы Минздрава двух стран.
Как пообещал глав американского Минздрава Алекс Азар, США помогут усилению коммуникации между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.
"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями относительно обеспечения оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.
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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- Инфекционист Вадим Аристов заявил, что завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, вакцина от коронавируса появится в Украине в конце весны или в начале лета 2021 года.