США помогут Украине в получении вакцины от COVID-19

США помогут Украине получить COVID-вакцину / Reuters

Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от коронавируса. Таких договоренностей достигли во время телефонного разговора главы Минздрава двух стран.​

Как пообещал глав американского Минздрава Алекс Азар, США помогут усилению коммуникации между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.​

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями относительно обеспечения оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

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