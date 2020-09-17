Стал известен исход "битвы" Филарета с коронавирусом

Почетный патриарх ПЦУ больше не находится в больнице.
Почетный патриарх Православной церкви Украины – 91-летний Филарет – переборол китайский коронавирус Covid-19 и чувствует себя хорошо.
Филарет сдал тест на коронавирус, и он дал негативный результат, говорится на сайте cerkva.info.
По его данным, Филарета выписали из больницы, он находится в своей резиденции в Киеве.
"...Филарет выздоровел от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на Covid-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", – отмечается в сообщении.
Патриарх, в частности, выразил глубокую благодарность медикам, которые занимались им во время болезни.
"…выразил глубокую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными", – говорится в сообщении.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что у Филарета во время планового тестирования нашли коронавирус. Филарета экстренно госпитализировали.
- Позже появилась информация, что у Филарета на фоне инфицирования коронавирусом развилась пневмония.