Стал известен исход "битвы" Филарета с коронавирусом

Патриарх Филарет вылечился от коронавируса / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины – 91-летний Филарет – переборол китайский коронавирус Covid-19 и чувствует себя хорошо.

Филарет сдал тест на коронавирус, и он дал негативный результат, говорится на сайте cerkva.info.

По его данным, Филарета выписали из больницы, он находится в своей резиденции в Киеве.

"...Филарет выздоровел от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на Covid-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", – отмечается в сообщении.

Патриарх, в частности, выразил глубокую благодарность медикам, которые занимались им во время болезни.

"…выразил глубокую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными", – говорится в сообщении.