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Стала известна цена вакцины от COVID-19 компании Moderna

22 ноября 2020, 11:03

Цена будет меняться в зависимости от количества закупаемого препарата.

коронавирус, вакцина
До конца года будут произведены около 20 млн доз вакцины против COVID-19 / Фото Reuters

Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса американской фармацевтической компании Moderna составит примерно 25-37 долларов.

Об этом заявил глава компании Стефан Бансель, передает Welt am Sonntag.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли", - сказал он.

По словам Банселя, цена на вакцину против коронавируса будет меняться в зависимости от количества закупаемого препарата. Также он предположил, что до конца года будут произведены около 20 млн доз.

Отмечается также, что в Европу до конца года будет поставлена только небольшая часть вакцины.

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Вакцина против коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Британская газета The Guardian писала о том, что вакцина от коронавируса компании Moderna производства США будет поставляться изначально исключительно на американский рынок, а бедные страны вообще не смогут позволить себе когда-либо ее приобрести.
  • Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от коронавируса. Таких договоренностей достигли во время телефонного разговора главы Минздрава двух стран.​
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ​одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а курс вакцинации, состоящий из введения двух доз - 14 долларов.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем странам, которые в ней нуждаются.

Коронавирус в Украине и мире - статистика 22 ноября:

  • Коронавирус в Украине заразил еще +12 079 человек. По состоянию на воскресенье, 22 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 624 744 человека.
  • По состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа поставили +1199 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных - 59 006 человек.
  • По состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, в мире зарегистрированы 58 143 122 случая заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 1 380 436 пациентов.
  • Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.
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