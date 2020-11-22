Стала известна цена вакцины от COVID-19 компании Moderna

До конца года будут произведены около 20 млн доз вакцины против COVID-19 / Фото Reuters

Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса американской фармацевтической компании Moderna составит примерно 25-37 долларов.

Об этом заявил глава компании Стефан Бансель, передает Welt am Sonntag.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли", - сказал он.

По словам Банселя, цена на вакцину против коронавируса будет меняться в зависимости от количества закупаемого препарата. Также он предположил, что до конца года будут произведены около 20 млн доз.

Отмечается также, что в Европу до конца года будет поставлена только небольшая часть вакцины.

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Вакцина против коронавируса - о чем сообщалось ранее:

Британская газета The Guardian писала о том, что вакцина от коронавируса компании Moderna производства США будет поставляться изначально исключительно на американский рынок, а бедные страны вообще не смогут позволить себе когда-либо ее приобрести.

Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от коронавируса. Таких договоренностей достигли во время телефонного разговора главы Минздрава двух стран.​

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ​одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а курс вакцинации, состоящий из введения двух доз - 14 долларов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем странам, которые в ней нуждаются.

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