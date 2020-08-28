Стало хуже: врач объяснил причину вспышки COVID-19 в Украине

Коронавирус заразил почти 115 тысяч украинцев / УНИАН

Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд – в течение минувших суток зафиксировали почти 2500 новых зараженных, общее число инфицированных - почти 115 тысяч.

Врач-инфекционист Андрей Алферов считает, что на такое интенсивное распространение болезни в стране повлиял летний сезон. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

Алферов также отметил, что увеличилась посещаемость пляжей и ночных клубов, что также повлияло на статистику по коронавирусу в Украине.

Инфекционист отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью в стране хуже, чем два месяца назад. Также стало больше тяжелых больных.

"Ситуация сейчас хуже, чем два месяца назад, больных больше по сравнению с началом лета, например, тяжелых больных тоже больше. Я считаю, что на распространение заболевания влияет как раз летний сезон, увеличение посещаемости пляжей, моря, тех самых ночных клубов", – отметил врач.

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Как сообщал Главред, 26 августа правительство приняло постановление о продлении карантина на территории Украины до 1 ноября. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.

Напомним, в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с карантином. Решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Новое зонирование вступает в силу с 31 августа.