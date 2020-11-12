Стало известно, где лечатся от COVID-19 Зеленский и Ермак

Президент и глава ОП продолжают работать, но находятся в коммуникационном офлайне.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в Феофании. Их разместили в изолированных палатах.
Об этом рассказал в интервью Украинской правде советник Ермака Михаил Подоляк.
По его словам, в палате президента установлена специальная связь.
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", – рассказал Подоляк.
Он добавил, что у Зеленского и Ермака остался стандартный график работы.
"Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.
Подоляк уточнил, что Зеленский изолировался в том числе и от своей семьи.
"Елена Владимировна (Зеленская, - ред.) переболела, понятно, что она не является носителем. Но президент принципиально к этому относится, что если ты придерживаешься форматов карантина, то ты обязан их придерживаться в полном объеме. То есть, это полная изоляция, в том числе от родных и близких", - рассказал он.
Коронавирус в Офисе президента - о чем сообщалось ранее:
- 9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Он жаловался на повышенную температуру, диагноз подтвердил положительный тест на COVID-19.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак также заразился коронавирусом.
- 10 ноября первая леди Елена Зеленская рассказала, что президент чувствует себя хорошо и продолжает работать.
- По данным СМИ, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заразилась коронавирусом. Причем положительный результат теста на COVID-19 она получила примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.