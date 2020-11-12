Стало известно, где лечатся от COVID-19 Зеленский и Ермак

Зеленский заболел коронавирусом / Скриншот с president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в Феофании. Их разместили в изолированных палатах.

Об этом рассказал в интервью Украинской правде советник Ермака Михаил Подоляк.

По его словам, в палате президента установлена специальная связь.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", – рассказал Подоляк.

Он добавил, что у Зеленского и Ермака остался стандартный график работы.

"Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.

Подоляк уточнил, что Зеленский изолировался в том числе и от своей семьи.

"Елена Владимировна (Зеленская, - ред.) переболела, понятно, что она не является носителем. Но президент принципиально к этому относится, что если ты придерживаешься форматов карантина, то ты обязан их придерживаться в полном объеме. То есть, это полная изоляция, в том числе от родных и близких", - рассказал он.

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