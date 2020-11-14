Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина

Киев ведет переговоры с компаниями Moderna, Sinovac и Синофарм по вакцине от коронавируса.
Украинские власти проводят переговоры на предмет покупки вакцины от COVID-19, которая находится на финальной стадии прохождения клинических исследований. Минздрав близок к подписанию договора с компанией Pfizer – одной из фармацевтических фирм, разрабатывающих препарат от коронавируса.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире шоу Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 13 ноября.
По словам главы Минздрава, ведомство ведет переговоры со всеми производителями вакцины от COVID-19, препараты которых проходят третью фазу клинических исследований. Среди них – компании Moderna, Sinovac и Синофарм. В скором времени будут формализованы договоренности с компанией Pfizer.
"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - подчеркнул Максим Степанов.Читайте такжеКому достанется вакцина от COVID-19: в Минздраве сделали неожиданное заявление
Вакцина от COVID-19 новости
- США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
- Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.