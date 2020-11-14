Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина

Украина близка к подписанию документов с Pfizer по закупке вакцины от коронавируса / Reuters

Украинские власти проводят переговоры на предмет покупки вакцины от COVID-19, которая находится на финальной стадии прохождения клинических исследований. Минздрав близок к подписанию договора с компанией Pfizer – одной из фармацевтических фирм, разрабатывающих препарат от коронавируса.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире шоу Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 13 ноября.

По словам главы Минздрава, ведомство ведет переговоры со всеми производителями вакцины от COVID-19, препараты которых проходят третью фазу клинических исследований. Среди них – компании Moderna, Sinovac и Синофарм. В скором времени будут формализованы договоренности с компанией Pfizer.

"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - подчеркнул Максим Степанов.Читайте такжеКому достанется вакцина от COVID-19: в Минздраве сделали неожиданное заявление

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