Стало известно, когда в продаже появится китайская вакцина от Covid-19

В Китае продолжаются клинические испытания вакцин.
Китайская вакцина от коронавируса может появиться в продаже ближе к концу 2020 года.
Об этом сообщили в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что в настоящее время исследования и разработки вакцин от Covid-19 в Китае в целом проходят успешно.
"Четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что ряд вакцин получил разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.
"Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года", – добавили в комитете.
Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- С июля в Китае десятки тысяч людей получили прививки с экспериментальной вакциной от коронавируса. Член Нацкомиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заверил, что при проведении клинических испытаний не были зафиксированы серьезные побочные эффекты.
- В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
- В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
- В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.