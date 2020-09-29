Стало известно, когда в продаже появится китайская вакцина от Covid-19

Вакцина от коронавируса скоро поступит в продажу / Reuters

Китайская вакцина от коронавируса может появиться в продаже ближе к концу 2020 года.

Об этом сообщили в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что в настоящее время исследования и разработки вакцин от Covid-19 в Китае в целом проходят успешно.

"Четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что ряд вакцин получил разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.

"Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года", – добавили в комитете.

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