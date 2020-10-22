Стало известно, когда в Украине появится своя вакцина от коронавируса

В Украине через год может появиться своя вакцина от коронавируса - эксперт / Reuters

Украина уже через 9-12 месяцев получит свою вакцину против коронавирусной инфекции. В данный момент идут поиски компаний-партнеров для того, чтобы начать производство препарата, который называют безопасным и эффективным.

Об этом рассказал один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc., доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов в интервью изданию РБК-Украина.

Как утверждает он, вакцина представляет собой ампулу с препаратом, эффективность и безопасность которого уже подтверждена.

"Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину", - сказал Фаворов.

По его словам, следующий этап тестирования препарата – проверка его на людях. Клинические исследования могут начаться уже через 3 месяца.

Эксперт добавил, что в данный момент идет поиск компаний с целью запуска производства препарата.Читайте такжеAstraZeneca продолжит испытания вакцины от Covid-19 несмотря на смерть добровольца

"Сейчас мы ищем партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата. Сегодня встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "ФармаК". Будем изучать, какие у них есть для этого средства, насколько они готовы соответствовать международным стандартам по производству вакцины", - подчеркнул Фаворов.

Вакцина от коронавируса