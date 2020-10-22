Стало известно, когда в Украине появится своя вакцина от коронавируса

Клиническая фаза исследований должна начаться через 3 месяца.
Украина уже через 9-12 месяцев получит свою вакцину против коронавирусной инфекции. В данный момент идут поиски компаний-партнеров для того, чтобы начать производство препарата, который называют безопасным и эффективным.
Об этом рассказал один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc., доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов в интервью изданию РБК-Украина.
Как утверждает он, вакцина представляет собой ампулу с препаратом, эффективность и безопасность которого уже подтверждена.
"Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину", - сказал Фаворов.
По его словам, следующий этап тестирования препарата – проверка его на людях. Клинические исследования могут начаться уже через 3 месяца.
Эксперт добавил, что в данный момент идет поиск компаний с целью запуска производства препарата.Читайте такжеAstraZeneca продолжит испытания вакцины от Covid-19 несмотря на смерть добровольца
"Сейчас мы ищем партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата. Сегодня встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "ФармаК". Будем изучать, какие у них есть для этого средства, насколько они готовы соответствовать международным стандартам по производству вакцины", - подчеркнул Фаворов.
Вакцина от коронавируса
- Первая вакцина против Covid-19 была зарегистрирована в августе на территории России. Ее разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В ВОЗ подвергли критике Москву за регистрацию препарата, поскольку вакцина не прошла третью фазу клинических исследований – ее эффективность и безопасность не подтверждена экспертами.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет закупать российскую вакцину из-за ее сомнительных характеристик. Власти будут ждать, пока появится безопасный препарат из Европы.
- В Минздраве уточнили, что на данный момент на территории Украины не зарегистрированы исследования с применением вакцины против Covid-19. Следовательно, препарат вряд ли появится на украинском рынке в течение 1,5-2 лет.