Стало известно о самочувствии зараженного COVID-19 Зеленского

Зеленский заразился коронавирусом / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусом, чуствует себя хорошо и продолжает работать.

О самочувствии главы государства рассказала первая леди Елена Зеленская.

Она должна была сегодня присутствовать на Международном форуме культурной дипломатии, но из-за заболевания супруга сейчас Зеленская пребывает на самоизоляции.

Выступая в онлайн с приветствием, она сообщила, что Владимир Зеленский не испытывает проблем со здоровьем.

"Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сообщила она.

Напомним: