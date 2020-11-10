Стало известно о самочувствии зараженного COVID-19 Зеленского

Владимир Зеленский изолировался, но продолжает работать.
Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусом, чуствует себя хорошо и продолжает работать.
О самочувствии главы государства рассказала первая леди Елена Зеленская.
Она должна была сегодня присутствовать на Международном форуме культурной дипломатии, но из-за заболевания супруга сейчас Зеленская пребывает на самоизоляции.
Выступая в онлайн с приветствием, она сообщила, что Владимир Зеленский не испытывает проблем со здоровьем.
"Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сообщила она.
Напомним:
- 9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Он жаловался на повышенную температуру, диагноз подтвердил положительный тест на COVID-19.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак также заразился коронавирусом.
- Ранее коронавирусом болели жена и сын президента Украины Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.
Автор: Анна Багрий