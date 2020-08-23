Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 Юлии Тимошенко

У Тимошенко высокая температура - пресс-секретарь / facebook.com/yan.dobronosov

Состояние украинского политика, народного депутата Украины, лидера фракции Батькивщина Юлии Тимошенко оценивается как тяжелое.

Об этом заявила пресс-секретарь украинского политика, передает РИА Новости.

"Пресс-секретарь Юлии Тимошенко заявила, что депутат заболела COVID-19, ее состояние оценивается как тяжелое", - цитирует пресс-секретаря Тимошенко информагентство.

По информации Telegram-канала Политика страны, у Тимошенко высокая температура.

"Состояние у Юлии Владимировны тяжёлое - температура 39", - утверждают журналисты.

Также появилось официальное подтверждение Марины Сороки. По ее словам, Юлия Тимошенко борется с болезнью.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в Facebook.

Напомним, в воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что украинский политик Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Также заболела ее дочь Евгения Тимошенко и зять Артур Чечеткин.Читайте такжеНовый удар Covid-19: в Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом

Тем временем в Украине зафиксировано уже 104 958 прецедентов заболевания коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 заразились еще 1987 украинцев.

В Киеве установлен антирекорд – 307 заболеваний за сутки. В связи с этим мэр Виталий Кличко не исключил, что в столице могут ввести жесткие противоэпидемиологические ограничения с последующей приостановкой работы общественного транспорта.