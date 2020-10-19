Стало известно, пойдут ли дети в школу с ноября

Дети не могут заниматься дистанционно, считает глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.
Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года, а с 15 и по 30 октября школьников рекомендовали отправить на каникулы. Глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак рассказал, что будет с учебным процессом в ноябре.
По его словам, детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии развития ситуации. Это решение согласовано с Министерством образования и науки и Минздравом, передает РБК-Украина.
Бабак отметил, что дети не могут заниматься дистанционно.
"У них (детей, - ред.) еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", - считает глава парламентского комитета по вопросам науки и образования.
Он добавил, что с ноября дети вернутся в школу, если будет позволять эпидситуация. Если нет - их временно переведут на на дистанционное обучение.
Бабак отметил, что решения будут приниматься на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Далее - решение за местными властями.
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