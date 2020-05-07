Доктор Мясников пояснил, что не так со статистикой по COVID-19 в РФ

Статистика коронавируса в РФ - что с ней не так, пояснил Мясников / Reuters

Многие удивляются, почему так непонятно распространяется коронавирус в России – статистика заболевших и выздоровевших явно не сходится. Всё дело в методике подсчета, пояснил доктор Мясников.

В эфире передачи Спасибо, доктор! на YouTube он обобщил статистику по коронавирусу в России на 7 мая 2020.

"Поймите, если заболело 177 тысяч, из них 1,5 тысячи умерло. Условно остается 175 тысяч, допустим. Выздоровело 23 тысячи. Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тысячи – это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные – выздоровевшие", – пояснил главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников.

Читайте такжеКак Кремль рисует сказочную статистику по коронавирусуПо его оценке, еще две-три недели назад коронавирусом болели около 100 тысяч россиян – но на данный момент они уже выздоровели.

"Эти 100 тысяч, они выздоровели. Цифра про заболевших бессмысленна, это лишь выявленные. Большинство заболевших не чувствуют или почти не чувствуют болезни", – добавил доктор Мясников.

Он отметил, что большинство заболевших COVID-19 переносят в легкой форме, поэтому остаются болеть дома.

Напомним, в России зафиксировали новую вспышку Covid-19. Российская Федерация медленно, но уверенно выбивается в мировые "лидеры" по числе заболевших коронавирусом.

По состоянию на 7 мая, в России подтверждено 177 тыс. случаев заболевания коронавирусом (+10599 за сутки), выздоровели – 23803 человека, умерли – 1625 россиян (+86 за сутки).