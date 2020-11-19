Степанов назвал главную ошибку при лечении коронавируса

Максим Степанов / УНИАН

В Украине нередко наблюдается ситуация, когда больные коронавирусом обращаются за медицинской помощью очень поздно, заявил находящийся на самоизоляции министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он рассказал в ходе видеотрансляции, которая проходила в его Facebook.

По его словам, медики в украинских больницах наблюдают очень много таких случаев.

"Когда люди очень поздно уже обращаются за медицинской помощью, не в больницу, а сами начинают лечить и наблюдать за этой болезнью. То есть даже к семейному врачу обращаются на седьмой-восьмой день при этом заболевании", - сказал министр.

Степанов призвал граждан звонить в контактный центр Минздрава, если возникают какие-то вопросы или если не удалось дозвониться к семейному врачу.

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