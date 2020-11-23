Степанов назвал области, где катастрофически не хватает коек с кислородом

Максим Степанов назвал области, где не хватает коек с кислородом / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время распространяется быстрыми темпами. В Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом. В целом в Украине 12 168 таких коек.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в понедельник, 23 ноября, сейчас в Украине введено 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27 792 (около 52%). При этом доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25 996 коек.

"Да, у нас есть регионы, где достаточно напряженная ситуация по количеству свободных коек. В целом по стране у нас 12 168 коек с кислородом, но есть регионы, где ситуация достаточно напряженная. Это Киев, Черкасская и Харьковская области. Мы считаем, что там недостаточное количество", - сказал Степанов.

Он заверил, что у правительства есть четкое понимание, в том числе и с местными властями, по увеличению количества коек с подведенным кислородом.

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20 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. По его словам, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.

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