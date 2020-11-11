Степанов назвал симптомы легкого коронавируса

Глава Минздрава рассказал, какие симптомы свидетельствуют от легком течении COVID-19.
Коронавирус в Украине выявили у 489 тысяч человек. При этом одни люди болеют почти незаметно, а других спасают в реанимации. Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка.
Как заявил Степанов на брифинге в среду, 11 ноября, есть повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. При приеме жаропонижающих препаратов, сразу снижается температура.
"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.
Министр уточнил, что коронавирус в Украине заразил за сутки еще +10 611 человек, в том числе 350 детей и 493 медработника.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 947 человек. За сутки умер еще +191 пациент.
Выздоровели с начала эпидемии 221 459 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 802 украинца.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
- 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
- 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.