Степанов назвал симптомы легкого коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили у 489 тысяч человек. При этом одни люди болеют почти незаметно, а других спасают в реанимации. Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка.

Как заявил Степанов на брифинге в среду, 11 ноября, есть повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. При приеме жаропонижающих препаратов, сразу снижается температура.

"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.

Министр уточнил, что коронавирус в Украине заразил за сутки еще +10 611 человек, в том числе 350 детей и 493 медработника.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 947 человек. За сутки умер еще +191 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 221 459 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 802 украинца.

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