Степанов объяснил, почему в больницах не хватает кислорода / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили у более 400 тысяч человек. Число госпитализаций больных COVID-19 в последнее время возросло. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине нет проблем с медицинским кислородом для больничных кроватей. Однако есть проблема с емкостями, из-за чего возникает проблема обеспечения кислородом больниц.

Министр здравоохранения в ходе брифинга в понедельник, 2 ноября, уточнил, что в Украине сейчас есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.

"С самим кислородом, с производством кислорода, в стране нет проблемы. У нас есть проблематика с тарой для кислорода - это баллоны, емкости. Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить эту работу, относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений", - сказал Степанов.

Министр добавил, что сейчас в Украине количество кроватей с кислородом составляет 17 855. К середине ноября количество таких кроватей планируют увеличить до 25 тысяч.

"В регионы подали дополнительную заявку, чтобы довести количество кроватей с кислородом до 80% от коечного фонда. Это не менее 40 тысяч кроватей", - отметил Степанов.

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