Степанов похвастался, что в Украине научились лечить COVID-19

Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирус / УНИАН

Коронавирус в Украине стал распространяться с бешеной скоростью – практически ежедневно в стране фиксируют более 2 тысяч новых случаев заражения. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирус. При этом он отметил, что в этом помог национальный протокол лечения.

Об этом Степанов рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

По словам Степанова, в марте протоколов лечения не было.

"В начале марта, когда пришел COVID-19, не было доказательной медицины относительно процессов лечения, в дальнейшем мы утвердили национальный протокол лечения", - объяснил министр.

Глава Минздрава уточнил, что национальный протокол лечения - это алгоритм действия врача во время того, как он сталкивается с любой болезнью.

Степанов подчеркнул, что протокол лечения постоянно совершенствуется.

"Этого всего не было. Мы все это сделали и постоянно совершенствуем, в зависимости от мирового опыта. Это же новое не только в Украине, но и в мире", - добавил министр.

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