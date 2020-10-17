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Степанов поведал, кто в Украине чаще всего болеет тяжелым коронавирусом

17 октября 2020, 11:11

Глава Минздрава объяснил, какие пациенты чаще всего попадают в украинские больницы в тяжелом состоянии.

Степанов
Степанов рассказал, кто в Украине болеет тяжелым коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине убил 5517 человек по состоянию на 17 октября – за последние сутки жертвами Covid-19 стали 109 пациентов. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга в субботу, 17 октября.

Он также призвал придерживаться правил и рекомендаций Минздрава.

"У нас наибольшее количество тяжелых больных - это люди, которые из группы риска. Это касается как пожилых людей, так и людей, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные заболевания или хронические заболевания легких. Обязательно берегите себя, максимально придерживайтесь правил и рекомендаций Министерства здравоохранения", - отметил Степанов.

Министр здравоохранения уточнил, что по состоянию на утро субботы, 17 октября, в Украине уже 293 641 случай заражения коронавирусом, за последние сутки поставили 6410 диагнозов. Вырвались из лап опасной болезни 2194 жителя Украины за сутки, всего – 124 113.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее.

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