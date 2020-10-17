Степанов поведал, кто в Украине чаще всего болеет тяжелым коронавирусом

Глава Минздрава объяснил, какие пациенты чаще всего попадают в украинские больницы в тяжелом состоянии.
Коронавирус в Украине убил 5517 человек по состоянию на 17 октября – за последние сутки жертвами Covid-19 стали 109 пациентов. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга в субботу, 17 октября.
Он также призвал придерживаться правил и рекомендаций Минздрава.
"У нас наибольшее количество тяжелых больных - это люди, которые из группы риска. Это касается как пожилых людей, так и людей, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные заболевания или хронические заболевания легких. Обязательно берегите себя, максимально придерживайтесь правил и рекомендаций Министерства здравоохранения", - отметил Степанов.
Министр здравоохранения уточнил, что по состоянию на утро субботы, 17 октября, в Украине уже 293 641 случай заражения коронавирусом, за последние сутки поставили 6410 диагнозов. Вырвались из лап опасной болезни 2194 жителя Украины за сутки, всего – 124 113.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее.
- 16 октября главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав заказал специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса могут сразу обнаружить еще несколько болезней.
- 14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. В то же время он подчеркнул, что после появления вакцины от коронавируса в Украине она будет стоить около 40 долларов за дозу.
- 13 октября Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября. Соответствующую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе внеочередного заседания правительства.